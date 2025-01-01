В Перми двух экс-правоохранителей осудили за «слив» данных Суд назначил им штрафы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми осудили двух бывших сотрудников правоохранительных органов за незаконную торговлю персональными данными. Об этом сообщает «Рифей».

По информации краевого управления ФСБ, мужчины получили доступ к конфиденциальной информации без законных оснований. Они распространяли сведения о гражданах, включая данные о судимостях, банковских счетах, справках 2-НДФЛ, а также информацию об используемых телефонных номерах и их детализации.





Суд назначил им штрафы от 350 до 600 тысяч рублей. Кроме того, им запрещено работать в правоохранительных структурах и заниматься частным сыском в течение 2-3 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.