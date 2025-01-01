В Перми менеджер ПВЗ присваивала чужие товары себе По решению суда ей назначен штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермячку осудили за присвоение товаров в пункте выдачи заказов. Решение принял Индустриальный районный суд. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По данным суда, женщина работала менеджером пункта выдачи заказов интернет-магазина. Она занималась оформлением заказов на приобретение товара с доставкой. После получения заказов она оформляла заявки на возврат. Однако по факту на склады возвращались только пустые коробки. Понравившийся товар же женщина присваивала себе.





Подсудимая в ходе предварительного следствия и судебного заседания вину признала в полном объеме. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа и обязал возместить причиненный организации материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

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