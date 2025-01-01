Скоростное судно «Метеор» отправляется из Перми в Казань 19 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

На следующей неделе, 18 июля, в Пермь прибудет легендарный «Метеор-120Р». Это скоростное судно на подводных крыльях, которое будет курсировать по маршруту Казань—Чайковский—Пермь (и обратно). В Перми судно причалит в 14:50. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

19 июля судно отправится до Казани, из столицы Прикамья оно отплывёт в 10:00. Прибытие в Казань ожидается 20 июля в 18:55. На борту предусмотрено 120 мест. В этом году перевозчиком выступает компания «Водолёт». В этом сезоне запланировано пять рейсооборотов, которые можно будет совершить в июле и августе. Билеты можно приобрести на сайте компании.

«Ожидается, что новые маршруты привлекут не только местных жителей, но и туристов из других регионов, желающих насладиться живописными видами и уникальной атмосферой русских рек», — прокомментировали в министерстве.









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