Тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» выявляет дома с низкой готовностью к предстоящей зиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» выявили недоработки управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) по подготовке домов к предстоящей зиме.

Качественная летняя подготовка напрямую влияет на комфорт жителей дома в период холодов. УК и ТСЖ обязаны выполнить технические мероприятия, которые позволят не допустить замерзания здания и обеспечат доставку тепла и горячей воды в каждую квартиру.

Основные замечания, выявляемые при подготовке объектов:

— Давление в системе теплоснабжения внутри дома низкое, что говорит о её неисправности;

— Системы теплоснабжения не промыты. Загрязнения в трубах приводят к тому, что тепло не доходит до всех квартир;

— Внутридомовые системы не отбалансированы. Это может привести к неравномерному обогреву помещений, когда в одной части многоквартирного дома слишком холодно, а в другой, наоборот, слишком жарко.

«В 2025 году вступили в силу новые правила подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. В настоящее время готовность зданий оценивается в баллах. Управляющая компания или товарищество собственников жилья смогут получить паспорт готовности объекта к отопительному сезону только если наберут достаточное количество баллов — в том числе за качественную подготовку внутридомовых систем отопления», — отмечает руководитель Тепловой инспекции Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Самусина.

У собственников жилых помещений есть право самостоятельно контролировать действия управляющей компании. Следить за ходом гидравлических испытаний, узнать о сроках ремонтных работ можно в Тепловой справочной службе: https://tss.tplusgroup.ru/. Необходимо в поисковой строке сервиса указать адрес и нажать на кнопку «проверить».

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8fSxzGHCPbqfK1LhG98kP9EcMjRNU6wjsktzdTW2z4AiVduL1S

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.