В Прикамье построят теплицу для выращивания цветов и агропродукции Инвестиции в проект превысят 300 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестиционный проект ООО «Пермская цветочная компания» по развитию производства цветов и сельскохозяйственной продукции в Пермском крае получил статус «приоритетный». Такое решение принял Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Проект предполагает создание комплексного производства около д. Паздерино в Пермском округе. Освоение площадки будет происходить поэтапно до 2032 года: производство будет начато в ходе проекта, а затем инвестиционная площадка будет дооснащаться. Инвестиции в проект составят 325 млн руб.

«По итогам реализации проекта годовые объёмы производства составят: не менее 4 млн тюльпанов, 2,5 млн роз, 250 тыс. лилий, 85 тыс. пионов и других культур», — пояснил директор «Пермской цветочной компании» Пётр Сергеев.

Кроме того, в рамках взятых на себя обязательств по созданию социальной инфраструктуры компания сделает учебный класс, в котором будут заниматься студенты Пермского ГАТУ и других вузов Прикамья. На социальную инициативу планируется выделить около 1,5 млн руб.

Отметим, что статус «приоритетный», присвоенный инвестпроекту, позволит компании получить земельный участок на льготных условиях. Также он предусматривает административное сопровождение проекта. В пресс-службе краевого правительства напомнили, что в регионе в статусе приоритетный ранее был реализован крупный инвестпроект по строительству тепличного комплекса «Пермский» в Чусовском округе, объём инвестиций в который составил около 8 млрд руб. Кроме того, в настоящее время в регионе реализуются приоритетные инвестиционные проекты по строительству молочно-товарного комплекса в Пермском округе и созданию инновационного производства витаминно-травяной муки в Ординском и Уинском округах.

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