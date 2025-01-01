Инвестиции в строительство многофункционального центра в Нытве и курорта в Перми превысят 300 млн рублей Оба объекта планируется возвести до конца 2027 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина статус «приоритетный» присвоен двум инвестиционным проектам.

Первый — от ООО «ДСК «Магистраль» — предполагает строительство многофункционального центра площадью более 10 тыс. кв. м в Нытве. Это будет комплекс коммерческих, развлекательных и досуговых объектов с крытым торгово-ярмарочным комплексом, открытой игровой площадкой и парковкой на 40 мест. Часть площадей общество намерено передать в собственность администрации Нытвенского округа в рамках социальных обязательств. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, здесь разместится молодёжный центр. Компания планирует вложить в проект более 201 млн руб.

По словам генерального директора ООО «ДСК «Магистраль» Сергея Заворохина, реализация проекта позволит значительно повысить качество жизни населения Нытвы, а передача помещения для молодёжного центра способствует развитию социальной среды и поддержке молодёжной политики на территории округа.

ООО «Курорт «Курья» намерено вложить в проект строительства курорта в районе Верхней Курьи в столице Прикамья 100 млн руб. В рамках инвестпроекта компания возведёт 15 гостевых домов премиум-класса общей площадью 1125 кв. м, спа-комплекс и пункт общественного питания.

Оба проекта инвесторы планируют реализовать до конца 2027 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.