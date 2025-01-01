Реконструкцию аэропорта Большое Савино в Перми оценили почти в 2 млрд рублей В аэропорту реконструируют перрон и рулёжные дорожки Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

ФКУ «Ространсмодернизация» ищёт подрядчика для корректировки проектных решений и последующей реконструкции инженерных сооружений аэропорта Большое Савино. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,9 млрд руб. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать проектную документацию и приступить к строительно-монтажным работам по реконструкции перрона, рулёжных дорожек и инженерных сетей. Все работы необходимо завершить до 30 сентября 2026 года.





Отмечается, что подрядчик должен иметь «опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции особо опасного, технически сложного, уникального объекта капитального строительства».





Реконструкцию аэропорта проведут в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Источник финансирования — федеральный бюджет.





Итоги конкурса подведут 30 июля.

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