Пермский зоопарк на ул. Монастырской завершит работу 13 июля О сроке открытия нового зоопарка будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Пермский зоопарк по ул. Монастырской, 10 завершит работу 13 июля. Это связано с полным переездом питомцев и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

По словам генерального директора учреждения Юлии Шитовой, начало работы на новой площадке — важный шаг в 92-летней истории Пермского зоопарка. Впереди — большая работа, связанная с завершением перевозки животных на новое место и созданием комфортных условий для их скорейшей адаптации. Помимо этого, сейчас персонал зверинца тестирует инфраструктурную систему, отрабатывает командное взаимодействие.





О сроке открытия нового зоопарка будет сообщено дополнительно. Пока же на территории старого в последние дни будут проводиться показательные кормления животных, тематические экскурсии.





Напомним, новый зоопарк представляет собой природно-ландшафтный парк с просторными вольерами и современной инфраструктурой. Его площадь почти в 15 раз больше, чем у старого зоопарка.





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