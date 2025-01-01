Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми отметят день рождения культового музыканта 1990-х «Чичерин-фест» пройдёт в пространстве «ИльТЮЗион» Поделиться Твитнуть

ансамбль "Цветьё". Фото: корпорация "Вечность"

14 июля — день рождения одного из самых ярких и загадочных представителей пермского музыкального андерграунда перестроечных времён Евгения Чичерина. В этом году ему исполняется 53… Исполнилось бы, если бы в 1999-м музыкант не свёл счёты с жизнью, навсегда оставшись в ХХ веке.

В Перми Евгения Чичерина не забывают. Так, один из новых мостиков через Данилиху, построенный в рамках «Зелёного кольца», назван Чичеринским: по легенде, он находится рядом с местом, где была репетиционная база чичеринской группы «Хмели-Сунели». В день рождения музыканта с недавних пор по инициативе корпорации «Вечность» Сергея Кучевасова ежегодно проходит «Чичерин-фест» (18+). В этом году он состоится в пространстве «ИльТЮЗион».

Праздник начнётся в 17:00 с песен и плясок во дворике Коломбины. Вход свободный.

В 19:00 состоится большой концерт в атриуме, билет стоит 1 тыс. руб., его можно приобрести прямо на входе.

Пермские музыканты будут петь песни и читать стихи Жени Чичерина и не только.

Среди участников — Лена Ипанова из оригинального состава «Хмелей-Сунелей», ансамбль «Цветьё» (Глафира Утёмова, Ирина Пыжьянова, Даша Калина и Ольга Голикова), группа «Пальчик мимо» (Алёна Иванова и Мира Плюснина) + примкнувший к ним Шура Мехоношин («Пагода»), группа ShmuckOFF (Миха Шмаков), группа «серьёзно?», Lizard Sight Cult, Александр (Хантер) Мухлынкин, актёр Николай Нохрин, поэт Андрей Мансветов, авторы-исполнители Денис Голиков и Светлана Гаврилова.





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