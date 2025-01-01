На территории прикамской колонии произошёл пожар Причина пожара устанавливается Поделиться Твитнуть

На территории исправительной колонии №1 в Соликамске утром 10 июля произошёл пожар в лесопильном цехе. Как сообщили в ГУФСИН, на момент инцидента работы в помещении не велись, никто из сотрудников и осуждённых не пострадал, эвакуация не потребовалась. Об этом пишет Рифей.

Пожар охватил площадь около 300 кв. м. Для его ликвидации были задействованы силы ведомственной охраны и регионального МЧС — всего 42 человека и 13 единиц техники.

В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.

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