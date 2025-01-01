Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми стартовал 100-часовой культурный коми-пермяцкий марафон Проект «Любитöм» после Перми увидят в Москве и Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Танцевальный перформанс "Коми-пермяцкий алфавит". Фото: Никита Маталасов

В честь 100-летия Коми-Пермяцкого округа в Перми проходит «100-часовой фест про коми-пермяцкое «Любитöм». Название феста переводится с коми-пермяцкого как «Любовь»; это признание в любви к коми-пермяцкой культуре и языку. Автор идеи события — театральный продюсер и режиссёр Александр Шумилин.

Фест стартовал 9 июля в 19:00 — на площади перед «Кристаллом» разношёрстная компания из профессиональных танцовщиков и любителей станцевала… коми-пермяцкий алфавит. Иконическая буква Ö была обозначена хореографическим соло в самой середине перформанса.

Марафон построен следующим образом: есть медиаинсталляция, которую можно увидеть в любое время дня и ночи на протяжении 100 часов начиная со старта фестиваля, и специальные события, которые проходят с утра до вечера 10, 11, 12 и 13 июля по особому расписанию.

Масштабная медиаинсталляция «100 часов о любви» (0+) создана на базе светодиодного полотна, на котором в течение 100 часов непрерывно транслируется визуальный поток, соединяющий прошлое и настоящее всего коми-пермяцкого: архивные и современные фотографии, видео, генеративная графика и перформативные медиаэффекты переплетаются в живом ритме с городом и архитектурой, создавая чувственный рассказ о любви — к людям, земле, памяти и культуре.

Каждый фестивальный день начинается в 12:00 с коми-пермяцкой йоги (12+) на площади у «Кристалла» — йога-практика под звуки коми-пермяцких музыкальных инструментов и шум леса посреди городского ритма.

Среди других событий — знаменитая дилогия спектаклей компании «НМХТ», которая была представлена на «Золотой маске» в Москве в конкурсе «Эксперимент»: перфоопера кассетных плееров на коми-пермяцком языке «Улетают птицы» (16+) и акустический камерный спектакль на коми-пермяцком языке «К реке» (16+). Эти парные спектакли представляют один и тот же сюжет — подлинную личную историю жительницы села Пелым Раисы Степановны — с разных точек зрения и с помощью разных медиа. В обоих спектаклях участвует звезда коми-пермяцкого фолка Дарья Калина.

Медиаспектакль «Один день с коми-пермяком» (12+) — исследование мелодики коми-пермяцкого языка в сочетании с пространством, попытка проникнуть в повседневность носителей исчезающей культуры. Спектакль длится 3 часа, 1 минуту и 7 секунд. Просмотр можно начинать, продолжать и заканчивать в любое время его показа.

Неообряд «Прикосновение» (16+) — иммерсивный аудиотелесный перформанс, работающий с понятием утраченной близости и телесной памяти через ритуальную форму. Автор перформанса — звезда сериала «Территория» (16+) Ксения Отинова.

«Земля говорит» (16+) — партиципаторный спектакль, в котором земля перестаёт быть просто почвой и становится архивом памяти. Она говорит через звук, древние слова и коллективное произнесение утраченного. Участники слушают то, что обычно молчит: коми-пермяцкую землю, культуру, язык и историю.

Эти и другие события фестиваля сосредоточены в разных пространствах «Кристалл-центра».

За пределами «Кристалла», но рядом с ним — в кондитерской «Цех» — проходит лекционно-гастрономическая программа: в 10:00 — коми-пермяцкий завтрак, а в 13:00 — коми-пермяцкий пикник. Обещана уникальная карта национальных блюд, коми-пермяцкая музыка и интересные рассказы.

Также за пределами «Кристалла», а именно — в Старокирпичном переулке начинается прогулка на коми-пермяцком «Зву́ры» (16+) — исследование присутствия коми-пермяков в пространстве Перми.

Ночью с субботы и воскресенья пройдут два коми-пермяцких рейва (16+) — на площади перед «Кристаллом» и в трамвае, идущем по Перми.

На закрытии фестиваля 13 июля в 21:00 состоится «Хоровод» (0+): коми-пермяцкие песни, стихи, музыка, танцы для всей Перми.

100-часовая программа о коми-пермяцком повторится 21-24 августа в Москве на новой сцене Театра наций и с 11 по 14 сентября в «Севкабель Порте» в Санкт-Петербурге.

Уникальный проект — соединение двух юбилеев: кроме 100-летия Коми-Пермяцкого округа он знаменует ещё и 10-летие компании «НМХТ». По замыслу Александра Шумилина, формат 100-часового насыщенного марафона органичен для современного искусства и позволяет говорить об очень многом. Режиссёру хотелось бы, чтобы подобный фест проходил ежегодно с новым содержанием.

Все события проекта «Любитöм» можно посетить бесплатно, но нужна регистрация. Афишу событий и ссылку на бесплатную регистрацию можно найти в тг-канале «НМХТ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.