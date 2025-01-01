Работодатели Прикамья погасили более 169 млн рублей долгов по зарплате За задержку выплат выписано свыше 1,6 млн рублей штрафов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2025 года сотрудники Государственной инспекции труда в Пермском крае рассмотрели более тысячи обращений от жителей региона по вопросам оплаты труда, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество заявлений о невыплате зарплаты поступило от сотрудников работников строительной сферы и дорожно-транспортного обслуживания.

По результатам контрольной (надзорной) деятельности Госинспекции труда в Пермском крае проведено 11 мероприятий, по итогам которых выявлены нарушения по вопросам оплаты труда. Работодателям объявлено более 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства с разъяснениями о порядке и сроках выплаты заработной платы.

Общая сумма погашенной задолженности за январь-май 2025 года составила более 169 млн руб., выплаты получили почти 1,2 тыс. работников Пермского края. Кроме того, работодателям вынесено 60 постановлений о назначении административного наказания за задержку выплат по заработной плате в виде штрафа на общую сумму более 1,6 млн руб.

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