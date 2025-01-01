Полицейские Перми установили личность подозреваемого в мошенничестве жителя Новосибирской области Он задержан на территории республики Татарстан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С заявлением о совершении против неё мошеннических действий в дежурную часть отдела полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района Перми) Управления МВД России по Перми обратилась жительница краевой столицы 1949 г.р.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что с женщиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками силового ведомства, подключив к разговору якобы специалиста службы финансового мониторинга. Гражданку убедили задекларировать деньги для сохранения сбережений, и она передала 350 тыс. руб. подъехавшему курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции установили личность мужчины. Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Новосибирской области. Курьера на территории республики Татарстан задержали местные полицейские. Выяснилось, что он перевёл полученные от пермячки денежные средства по реквизитам, указанным куратором.

В отношении молодого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), обвиняемый заключён под стражу.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников преступления. Новосибирец проверяется на причастность к аналогичным противоправным деяниям.

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