ФСБ в Прикамье нашла уклонистов от армии среди новых граждан России Их доставили в военный комиссариат для постановки на учёт Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

ФСБ, МВД, Росгвардия и военно-следственный отдел СК по Пермскому краю обнаружили нелегальных мигрантов и новых граждан РФ, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Проверки проведены на стройках и в заведениях общественного питания в Перми, а также в Березниковском, Соликамском и Добрянском округах. Сотрудники проверили 86 иностранцев, 9 из них нарушили закон о миграции. Их привлекли к административной ответственности.





«Среди уроженцев Центрально-Азиатского региона, получивших гражданство Российской Федерации, установлены 7 жителей, уклоняющихся от постановки на воинский учёт и призыва на военную службу. Указанные граждане доставлены в военный комиссариат Перми для постановки на воинский учёт», — отметили в краевой ФСБ.





Также сотрудники ФСБ нашли в Березниках незаконную молельную комнату, организованную мигрантами в нарушение закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».





Управление ФСБ продолжает реализовать мероприятия по обнаружению преступлений российских и иностранных граждан.

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