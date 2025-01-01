За первое полугодие 2025 года в Пермском крае на торгах продано 24 квартиры должников Средняя цена одного объекта составила 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в январе-июне 2025 года на торгах в рамках исполнительного производства продано 24 объекта недвижимости должников. Такие данные приводят аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа открытых данных ГИС «Торги».

Как сообщает пресс-служба агентства, начальная стоимость всех объектов составляла 32,5 млн руб., по итогам торгов они были проданы за 35,7 млн руб., что превысило стартовую цену на 9,7%. Средняя стоимость одного реализованного объекта составила почти 1,5 млн руб.

В целом по стране в первом полугодии 2025 года было проведено 1090 торгов, кредиторы вернули 3,43 млрд руб. В среднем стоимость одного жилого помещения на торгах достигла 3,15 млн руб. при начальной цене 2,72 млн руб.

«На треть снизилось среднемесячное количество состоявшихся торгов (181 против 257 в течение 2024 года), уменьшилось повышение цены на торгах, достигнув 16% при средних 19% в прошлом периоде. Единственная позитивная тенденция— средняя цена одного жилого объекта недвижимости немного выросла (на 3,4%)», — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он объясняет снижение количества торгов низким спросом на жильё, который повлиял и на арестованную недвижимость. Кроме того, по его словам, количество торгов снижается и по причине диалога между должниками и кредиторами.

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