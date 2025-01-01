В Перми охранная организация обвиняется в мошенничестве на 3,5 млн рублей Ранее компания обеспечивала безопасность на Параде Победы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми руководство частной охранной организации подозревается в мошенничестве при оказании услуг бюджетному учреждению. Об этом сообщает краевой следственный комитет.

Следствие выяснило, что в марте этого года охранная компания заключила контракт на 3,5 млн руб. для обеспечения порядка на массовых мероприятиях с мая по сентябрь 2025 года. Однако они заранее знали, что не смогут выполнить свои обязательства.





По данным perm.aif.ru , речь идёт о частной охранной организации «Борей Урал». Согласно контракту, для обеспечения безопасности на Параде Победы в городе организация должна была привлечь 440 охранников, но их оказалось всего 200. При этом сотрудники не прошли соответствующее обучение и не имели разрешений на охранные услуги. Тем не менее, услуги были оплачены полностью.





Руководство организации было задержано. Суд уже заключил под стражу одного из подозреваемых, другим вскоре тоже будет избрана мера пресечения. Следователи провели обыски, изъяли документы и предметы, подтверждающие причастность подозреваемых к преступлениям. В настоящее время продолжается изучение документов и допрос свидетелей.





СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве и оказании небезопасных услуг.

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