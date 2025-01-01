В Перми открылась клиника цифровой медицины Поделиться Твитнуть

Благодаря льготному финансированию от микрофинансовой компании, в Перми открылась клиника цифровой медицины YordMed. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, предприятие получило микрозаём «Стартовый» под 3% годовых на основании представленного бизнес-плана.

YordMed функционирует с мая 2025 года и является практической платформой для внедрения IT-разработок в сфере медицины, разработанных компанией YordTech. По словам Максима Ковалёва, руководителя проекта и врача-невролога, клиника применяет собственные инновационные технологии, такие как программа Looper, предназначенная для реабилитации пациентов, перенёсших инсульт. Медицинское учреждение специализируется на направлениях неврологии, ортопедии, спортивной медицины, реабилитации после различных травм и инсультов, а также мануальной терапии. В клинике есть процедурный кабинет и реабилитационный зал, где пациенты проходят курсы кинезитерапии и лечебной физкультуры.

У клиники большие планы на будущее, включая расширение штата, увеличение площади, развитие IT-платформы, внедрение новых решений для реабилитации, а также добавление новых направлений, таких как психотерапия и эрготерапия.

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