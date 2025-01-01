Причины смерти подростка на вечеринке в Перми установит следком Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Региональное управление Следственного комитета России проводит проверку по факту смерти подростка, произошедшей на вечеринке в Мотовилихинском районе Перми весной этого года, сообщает «КП-Пермь».

Согласно предварительной информации, трагедия произошла 22 марта в квартире, расположенной на б. Гагарина. По данным издания, несовершеннолетний хозяин квартиры организовал вечеринку в отсутствие родителей. На ней присутствовали подруга подростка и её молодой человек. В какой-то момент на вечеринке, по неустановленным пока причинам, появились наркотические вещества.

Сестра погибшего рассказала журналистам, что, вероятно, гость добавил наркотик в алкогольный напиток её брата. После употребления данного напитка молодой человек стал вести себя неадекватно, а утром молодому человеку стало ещё хуже, он стал задыхаться.

По версии сестры, её брата вынесли в подъезд, где прибывшие медики констатировали его смерть.

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