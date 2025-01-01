В Перми произошёл пожар в пункте выдачи заказов популярного маркетплейса Работа ПВЗ приостановлена на десять суток Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Представители Wildberries прокомментировали инцидент с возгоранием в пункте выдачи заказов по ул. Пушкарской, 140 в Мотовилихинском районе Перми, сообщает Properm.

Согласно заявлению, в результате происшествия никто не пострадал, а причины случившегося устанавливаются.

В настоящее время работа данного ПВЗ приостановлена, о чём уже проинформированы клиенты. Возобновление работы пункта планируется в течение десяти дней. В случае повреждения товара Wildberries обещает оформить повторный заказ при условии его наличия. Если аналогичные товары отсутствуют, клиент получит уведомление об отмене заказа и возврате денежных средств. Продавцам будет выплачена компенсация за испорченные товары.

Напомним, 9 июля около 14 час. в бизнес-центре «Мираж» по ул. Пушкарской, 140 произошёл пожар, причиной которого стало короткое замыкание в осветительном приборе.

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