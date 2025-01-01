Бывшего директора пермской ИК «Витус» оставили в СИЗО до августа Он обвиняется в сдаче непригодного жилья для детей-сирот в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Дмитрию Седову, ранее занимавшему руководящие посты в инвестиционной фирме «Витус» и строительной компании «Квадра Групп», продлили пребывание под стражей в СИЗО.

Согласно информации, предоставленной «Эху Перми» Свердловским районным судом, мера пресечения в отношении обвиняемого была продлена на месяц, до 9 августа.

Следствие полагает, что с 2015 по 2016 год строительная фирма «Квадра Групп» допустила нарушения при сдаче в эксплуатацию четырёх многоквартирных домов в Кудымкаре. Эти дома предназначались для лиц, переселяемых из аварийного жилья, а также для детей-сирот. Администрация Кудымкарского округа приобрела часть квартир и за свой счёт устранила недостатки в нескольких домах, после чего потребовала от строительной компании возмещения убытков. В результате судебного разбирательства было решено взыскать с «Квадра Групп» более 100 млн руб. в пользу местных властей, однако на счетах компании необходимые средства отсутствовали. В частности, только на ремонт дома по ул. Виталия Онькова, 24а было взыскано 66 млн руб.

Напомним, что в 2013 году Дмитрий Седов руководил инвестиционной компанией «Витус». В 2019 году «Витус» лишился лицензии из-за многочисленных нарушений законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

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