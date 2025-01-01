В Пермь прибудет Огонь Памяти Поделиться Твитнуть

13 июля Пермь встретит Огонь Памяти. Церемония передачи символа состоится в 10:30 на площади у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Затем начнётся патриотический забег с остановками у памятных мест. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всероссийский забег «От Победы к Победе!» стартовал 24 июня. Участники зажгли лампаду от Вечного огня в Москве и передают её по всей России. Маршрут пролегает через 22 российских региона. В каждом городе проходят торжественные мероприятия, посвящённые передаче частицы Священного Огня Памяти.

Принять участие в забеге может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и преодолеть дистанцию. Организаторы предлагают два варианта: бежать вместе с участниками основного маршрута или самостоятельно в удобном месте. Важно зафиксировать свою дистанцию на сайте. Цель акции — суммарно пробежать 10 млн км по всей стране.

Завершится акция 3 сентября в Южно-Сахалинске, месте разгрома Японии Красной армией в 1945 году.

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