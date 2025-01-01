В Перми заработали новые ярмарочные домики Поделиться Твитнуть

С 9 июля в Перми по адресам Комсомольский проспект, 79, ул. Макаренко, 31 и ул. Ласьвинская, 18 открылись ярмарочные домики. Время работы ярмарки — с 11 утра до 7 вечера до 13 июля.

На ярмарке посетители смогут найти продукцию от местных сельхозпроизводителей и фермеров. В ассортименте: кондитерские изделия, различные сорта мёда и продукты пчеловодства, свежие овощи с грядок, сублимированные фрукты, орехи, рыбная и мясная продукция, колбасные изделия ручного приготовления, а также полуфабрикаты.

Кроме продуктов питания, на ярмарке можно будет найти уникальные изделия ручной работы, такие как вязаные игрушки, товары из натуральной кожи и меха, а также керамические изделия. Любители садоводства смогут приобрести декоративные многолетние цветы, кустарники, хвойные растения и ягодные саженцы.

По указанным адресам ярмарочные домики продолжат свою работу и в период с 15 по 19 июля.





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