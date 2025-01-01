Пермские учёные придумали, как снизить вязкость нефти в 14 раз Это позволит повысить нефтедобычу Поделиться Твитнуть

Исследователи Пермского политеха разработали метод значительного уменьшения вязкости нефти и, как следствие, увеличения объёмов её добычи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Важно отметить, что более половины всех российских нефтяных ресурсов характеризуются высокой вязкостью, что требует предварительного нагрева для обеспечения эффективной эксплуатации. Для предотвращения перегрева и выхода из строя насосного оборудования необходимо с высокой точностью определять параметры нагревательных элементов.

Специалисты из Перми осуществили моделирование тепловых процессов, происходящих в скважине, рассматривая различные конфигурации нагревателей, отличающихся длиной и мощностью. Данное исследование было проведено в рамках программы «Приоритет-2030», а его результаты представлены в научном журнале «Вычислительная механика сплошных сред».

Выяснилось, что при температуре 122 градуса Цельсия максимальный нагрев наблюдается в начальном двухметровом участке трубы, особенно при использовании короткого, однометрового нагревателя. Согласно результатам моделирования, нагреватель длиной 1 метр поднимает температуру нефти до 39 градусов, трёхметровый — до 52, а пятиметровый — до 60 градусов.

По словам аспиранта Дмитрия Пинягина, применение мощного нагревателя позволяет снизить вязкость нефти в 14 раз. Данное решение позволяет оптимизировать оборудование под конкретные условия скважины, увеличить срок его службы и существенно снизить издержки.

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