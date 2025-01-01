Дополнительные полосы на дороге Большая Соснова–Частые в Прикамье построены на 67% Поделиться Твитнуть

В Большесосновском округе Пермского края продолжается модернизация трассы Большая Соснова—Частые. На отрезке между 1 и 2 км генеральный подрядчик АО «Уралмостострой» сооружает дополнительные полосы разгона-торможения. На текущий момент работы выполнены на 67%, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Этот отрезок пути давно известен автомобилистам своим крутым подъёмом, создающим сложности при обгоне грузового транспорта и поддержании безопасного скоростного режима. Новая полоса протяжённостью 840 м позволит безопасно совершать обгоны, снижая риск аварийных ситуаций.

В настоящее время завершён монтаж системы водоотведения, формируется основание дорожного полотна.

Согласно плану, после завершения строительства новой полосы будет произведена укладка асфальтового покрытия, установка барьерных ограждений и сигнальных столбиков, размещение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Завершение всех работ запланировано на текущий дорожный сезон.

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