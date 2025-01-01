В Пермском крае многодетная мать осуждена за получение пособий на несуществующего ребёнка Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском районном суде завершилось рассмотрение дела в отношении 37-летней местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве с выплатами в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Следствием установлено, что осенью 2020 года обвиняемая узнала о возможности регистрации ребёнка, рождённого вне стен медицинского учреждения, на основании заявления лица, присутствовавшего при родах.

Воспользовавшись этой информацией, мать троих детей предоставила в ЗАГС Перми документы для регистрации новорождённого, якобы появившегося на свет в домашних условиях. В качестве свидетеля выступила случайная знакомая. Получив фиктивное свидетельство о рождении, злоумышленница обратилась в МФЦ для оформления социальных выплат и пособий, полагающихся ей как одинокой многодетной матери.

С сентября 2020-го по июль 2023 года на счёт мошенницы было незаконно перечислено из бюджета более 580 тыс. руб. Кроме того, женщина воспользовалась государственной программой поддержки многодетных семей и получила более 400 тыс. руб., которые потратила на приобретение жилья в Кизеле.

По решению суда обвиняемой назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2,5 года.

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