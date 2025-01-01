Местные власти в Прикамье выплатят хозяину покусанной таксы 35 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Владелец таксы обратился в судебные органы с иском к Управлению благоустройства Пермского муниципального округа с требованием компенсировать понесённые убытки, моральный ущерб и судебные издержки.

Согласно иску, инцидент произошёл в ноябре прошлого года во время прогулки истца с питомцем по территории сельского поселения. Внезапно на таксу напала бездомная собака и покусала её. Пострадавшему животному потребовалась ветеринарная помощь.

Гражданин обратился в суд с просьбой обязать местные органы власти возместить финансовые затраты на лечение собаки у ветеринара, а также выплатить денежную компенсацию за причиненные нравственные страдания. Суд удовлетворил требования истца, постановив выплатить ему 35,3 тыс. руб. Данная сумма включает в себя 18,3 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба, 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 7 тыс. руб. в качестве компенсации расходов, связанных с уплатой государственной пошлины.





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