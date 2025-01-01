Губернатор Прикамья встретился с архитекторами и студентами профильных направлений Дмитрий Махонин назвал их будущим региона Поделиться Твитнуть

9 июля состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с архитекторами и студентами профильных направлений. В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню архитектора в России, который в этом году впервые отмечается как официальный праздник, Дмитрий Махонин подчеркнул важность создания условий для реализации потенциала молодых специалистов в регионе. Он отметил, что природные богатства и архитектура края формируют уникальную эстетику городов, и задача специалистов — сохранять историческое наследие, гармонично интегрируя новые проекты.

Губернатор выразил благодарность студентам за участие, назвав их будущим региона и выразив надежду на то, что они свяжут свою карьеру с архитектурой и дизайном.

В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования архитектурных решений в регионе, сохранения исторического наследия и создания комфортной городской среды. Студенты представили доклад, занявший первое место в конкурсе Ассоциации органов власти ПФО, предложив стратегию освоения одной из пермских территорий.

Особое внимание было уделено концепции комплексного развития территории (КРТ) Тихого Компроса, предусматривающей создание современной жилой застройки с учётом исторической ценности района. Его разработала компания «Брусника». Проект включает жилые здания с двухуровневыми квартирами, панорамными окнами и подземными паркингами. Компания-застройщик уже приступила к реализации проекта совместно с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Директор филиала «Брусники» в Перми Дмитрий Ступин назвал Тихий Компрос лучшим местом для жизни в городе, отметив потенциал территории и высокое качество архитектурного и ландшафтного решения.

Генеральный директор ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн» Максим Моховиков подчеркнул важность обсуждения архитектурных проектов с участием молодых специалистов, назвав их свежий взгляд ценным для улучшения городской среды.

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