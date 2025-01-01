На встрече клуба Компаньон Wellness профессионалы из индустрии красоты проведут мастер-классы Мероприятие состоится 10 июля Поделиться Твитнуть

В четверг, 10 июля, в салоне красоты «Золотая Роза» состоится очередная встреча клуба Компаньон Wellness.

На Бьюти-вечере профессионалы из индустрии красоты проведут мастер-класс по экспресс-макияжу и покажут, как легко превратить дневной образ в вечерний. Обсудим секреты ухода за волосами — восстановление, экспресс-укладка и профессиональные лайфхаки, а также трендовый маникюр и педикюр — актуальные техники и уход за кожей. Кроме того, на мероприятии состоится презентация новых ароматов — знакомство с премиальными коллекциями духов.

Компаньон Wellness — это возможность для поиска решений актуальных вопросов, связанных с качеством жизни. ИД «Компаньон» создаёт пространство для встреч и практикумов с профессионалами в сферах красоты, здоровья, спорта и моды.

Встреча клуба пройдёт уже в четвертый раз. Первая была посвящена теме «Как улучшить качество жизни: здоровые привычки, красота, повышение энергии». Темой второго мероприятия стали «Секреты молодости»: возможности современной медицины и фармацевтики в сохранении молодости и здоровья. На третьей встрече обсудили, как подготовить себя к путешествию.

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