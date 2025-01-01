В Пермском крае отремонтированы ещё три моста В нормативное состояние приведены мосты через Егошиху, Усьву и Сылву Поделиться Твитнуть

Мост через р. Усьву в Чусовском округе

Правительство Пермского края

В Пермском крае отремонтированы три моста в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — через р. Егошиха в Перми, р. Усьва в Чусовском округе и р. Сылва в Кишертском округе. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

На мосту через р. Егошиху в Перми (дамба Чкалова — Старцева), который является частью развязки Стахановская — Ива, обновили асфальт, заменили 1,1 км барьерного ограждения и восстановили бортовой камень.





Мост обслуживает более 25 тыс. автомобилей в сутки, в том числе и автобусные маршруты, кроме того, связывает Индустриальный и Мотовилихинский районы, а также обеспечивает выезд на Восточный обход.





В Чусовском округе отремонтирован мост через р. Усьва на трассе Полазна — Чусовой. Здесь было снято и уложено новое покрытие, заменены все деформационные швы, а также благоустроены дополнительные элементы: установлены восемь светодиодных опор освещения, барьеры и тротуар с левой стороны моста.





Мост требовал обновления — ему уже более 40 лет. Он обслуживает большой поток транспорта, в том числе 11 городских и межмуниципальных маршрутов.





Также отремонтирован мост через р. Сылва в Кишертском округе, который соединяет две части села и ведёт в деревню Сухой Лог. Работы включали в себя обновление асфальта на проезжей части и тротуарах, замену ограждений и перил, деформационных швов. Рабочие восстановили водоотводную систему, опоры, откосы насыпи под мостом, шкафные стенки и переходные плиты.





«Создаём комфортные и безопасные условия для наших автомобилистов и общественного транспорта по всему краю благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году приведем в нормативное состояние 35 мостов и путепроводов», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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