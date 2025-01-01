Жителей Перми приглашают пройти опрос о перспективах развития предпринимательства в городе
Голосование проходит до 13 июля 2025 года
На портале «Госуслуги» до 13 июля текущего года проходит онлайн-опрос, результаты которого помогут оценить положение малого и среднего бизнеса в Перми в текущей экономической ситуации.
Пройти опрос о перспективах развития предпринимательства в Перми могут все жители краевой столицы. Им предложено высказать своё мнение о бизнес-климате в городе, желании и готовности заняться предпринимательской деятельностью, определить наиболее важные и значимые с этой сферой темы.
В пресс-службе администрации Перми отмечают, что таким образом будет получена информация о тенденциях в отраслях экономики столицы Прикамья и определены меры поддержки и условия для дальнейшего развития предпринимательства в городе.
Жителей Перми приглашают пройти опрос на портале «Госуслуги» по ссылке либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».
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