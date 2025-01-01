Жителей Перми приглашают пройти опрос о перспективах развития предпринимательства в городе Голосование проходит до 13 июля 2025 года Поделиться Твитнуть

На портале «Госуслуги» до 13 июля текущего года проходит онлайн-опрос, результаты которого помогут оценить положение малого и среднего бизнеса в Перми в текущей экономической ситуации.

Пройти опрос о перспективах развития предпринимательства в Перми могут все жители краевой столицы. Им предложено высказать своё мнение о бизнес-климате в городе, желании и готовности заняться предпринимательской деятельностью, определить наиболее важные и значимые с этой сферой темы.

В пресс-службе администрации Перми отмечают, что таким образом будет получена информация о тенденциях в отраслях экономики столицы Прикамья и определены меры поддержки и условия для дальнейшего развития предпринимательства в городе.

Жителей Перми приглашают пройти опрос на портале «Госуслуги» по ссылке либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

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