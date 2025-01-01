На среднюю зарплату можно забронировать 10 ночей в отеле Перми Данные рассчитаны за самый дешёвый номер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На среднюю зарплату в Перми можно забронировать самый дешёвый номер на десять ночей в 4-звёздочном отеле. Такие данные приводит сервис бронирования отелей «Отелло», который рассчитал индекс гостиничного номера по городам-миллионерам страны.

По данным «Отелло», этим летом среди отелей наибольшей популярностью пользуются 4-звёздочные. Оказалось, что самые доступные отели уровня «четыре звезды» находятся в Краснодаре — здесь на среднюю зарплату можно забронировать отель на 18 ночей. Такое же количество ночей россияне могут себе позволить в Омске. Второе место у Волгограда — 15 ночей, а третье место делят Челябинск и Ростов-на-Дону — 14 ночей.





Пермь в рейтинге занимает 6-е место, которое делит с Москвой, Екатеринбургом и Красноярском. В этих городах туристы могут позволить себе десять ночей.





Самые дорогие «четвёрки» находятся в городах, которые популярны у туристов летом. На первом месте расположены Калининград и Сочи (шесть ночей). Второе место у Владивостока — семь ночей, а третье делят Санкт-Петербург и Казань — восемь ночей.

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