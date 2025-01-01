Количество частных инвесторов в Пермском крае увеличилось за месяц на 4,6 тысячи Регион занял 11 место в России по количеству физлиц, имеющих брокерские счета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам июня 2025 года в Пермском крае насчитывается 811 тыс. частных инвесторов на Московской бирже, что на 4664 больше, чем в прошлом месяце. Активные операции на фондовом и облигационном рынках Московской биржи в июне осуществляли 81 474 частных инвестора. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Отмечается, что Пермский край вновь занял 11-е место среди регионов России по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже. Кроме того, выросло количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными пермскими инвесторами. Показатель составил 131,7 тыс.





«Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 37,2 млн, ими открыто 69,8 млн счетов», — подчеркнули в Московской бирже.





Напомним, Московская биржа является крупнейшей в России многофункциональной площадкой для торговли различными активами, включая акции, облигации, деривативы, валюту, инструменты денежного рынка и товары.

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