На Пермский марафон зарегистрировалось почти 12 тысяч человек Событие пройдёт 6 и 7 сентября Поделиться Твитнуть

Пермский марафон

Данила Шиферсон

На Пермский марафон, традиционно проходящий в первые осенние выходные — 6 и 7 сентября, зарегистрировано около 12 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба мэрии.

На марафоне будет семь дистанций, в том числе детский забег, эстафета «Экиден» и заезд на колясках. В этом году организаторы сделали трассу на 21,1 км в один круг, марафонская трасса будет проходить в два круга по той же дистанции. Отмечается, что трассы от 5 до 42 км будут иметь сертификат Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Старт и финиш запланирован на площади возле «Театра-Театра».





«В 2025 году призовой фонд Пермского марафона составляет 3,2 млн руб. Денежные награды предусмотрены для победителей и призёров на дистанциях 42,2 км (включая эстафету), 21,1 км, 10 км, 5 км и 2 км, также каждый участник марафона получает на финише памятную медаль с символом Пермского марафона — лисы из древнего промыслового календаря коми-пермяков. Цвета футболок, как и в прошлом году, будут связаны с дистанцией, подготовлено семь основных оттенков», — добавили в мэрии.





Планируется, что соревнование соберет около 20 тыс. участников.





Напомним, Пермский марафон — одно из крупнейших спортивных событий на территории Северного Урала, которое проходит с 2017 года.

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