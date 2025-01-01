В Пермском крае аферисты «развели» жителя Соликамска на 7,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Соликамском отделе МВД возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступники обманным путём похитили у 45-летнего местного жителя около 7,5 млн руб.

Следствие установило, что потерпевший получал звонки и сообщения в мессенджерах от неизвестных лиц. Злоумышленник, представившись бывшим работодателем, сообщил соликамцу о якобы произошедшей утечке персональных данных на предприятии. Затем с мужчиной связались лжесотрудники силовых структур и финансовые консультанты. Сообща они убедили его в том, что на его имя оформлены кредиты на 700 тыс. руб., и необходимо перевести все сбережения в другой банк.

Мошенники ежедневно звонили потерпевшему, инструктировали его и контролировали каждое действие. Под их влиянием мужчина никому не рассказывал о происходящем, держа всё в секрете.

В другом городе потерпевший снял со счетов 5 млн руб. и передал их лже-сотруднику правоохранительных органов, используя кодовое слово.

Воспользовавшись уязвимым эмоциональным состоянием жертвы, аферисты продолжили обман. Они убедили соликамца продать его дорогой автомобиль. Полученные 2,4 млн руб. мужчина тоже передал мошенникам, выдававшим себя за силовиков, во время встречи в гаражном кооперативе Соликамска.

Но и на этом злоумышленники не остановились. Через несколько дней они вновь предложили мужчине вернуть автомобиль, оформив для этого кредит на 2 млн руб. В этот момент мужчина рассказал обо всём жене. Она сразу поняла, что он стал жертвой обмана. После этого потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к совершению преступления. Проводится расследование.

В полиции подчёркивают, что телефонное мошенничество стало серьёзной проблемой. Злоумышленники используют методы психологического воздействия, которым сложно противостоять. Самый надёжный способ защиты — не вступать с ними в разговор. Защититься от мошеннических звонков можно с помощью специальных приложений и сервисов для проверки номеров на смартфоне. Они помогут определить, кто звонит, и подскажут, как действовать, если это мошенники.

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