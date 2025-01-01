Жительница Прикамья отсудила 0,5 млн за некачественный капремонт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Губахи обратилась в судебные органы с требованием к организации, проводившей капитальный ремонт, о возмещении убытков, возникших из-за ненадлежащего ремонта крыши.

В исковом заявлении указывалось, что после ремонта кровли квартира неоднократно подвергалась затоплениям. Каждый раз женщине приходилось приобретать строительные материалы и самостоятельно заниматься ремонтом, а также вызывать электрика для устранения последствий короткого замыкания. Кроме того, из-за повышенной влажности в квартире появились плесень и грибок, а также неприятный запах.

Собственница квартиры винила в произошедшем представителей организации, которые приняли работы у подрядчика без замечаний и проверки качества. Дефекты подтвердила экспертиза. Однако организация отказалась возместить ущерб, ссылаясь на отсутствие вины в затоплении. Женщина подала иск в суд для защиты своих прав.

После рассмотрения доказательств и экспертиз суд принял решение о взыскании с ответчика более 500 тыс. руб. В эту сумму вошли затраты на ремонт квартиры и компенсация морального вреда, поскольку истица долгое время испытывала стресс из-за проблем с жильём.

Исполнительный лист был направлен в отдел судебных приставов. Директора организации-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Угроза ареста счетов и имущества заставила компанию в короткий срок выплатить компенсацию за материальный и моральный ущерб, сообщили в ГУФССП по региону.

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