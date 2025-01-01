В Пермском зоопарке у семейства рысей родилась тройня Посетители уже могут увидеть рысят во время их прогулок Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В семействе рысей в Пермском зоопарке появились три котёнка, все женского пола. Рождение наследниц Майи и Хорса, состоялось в конце весны. Это уже четвертый раз, когда у этой пары появляются детёныши, сообщили в зверинце.

Специалисты внимательно наблюдали за состоянием как матери, так и новорождённых, и теперь готовы подтвердить, что рысята здоровы и быстро набирают вес.

Недавно котята прошли свой первый осмотр у врача, в ходе которого был установлен пол, проведена процедура избавления от паразитов и выполнено чипирование для обеспечения дальнейшей идентификации и учёта. Рысята развиваются хорошо и полны энергии. В настоящее время они находятся вместе с матерью, которая оберегает свое потомство. Отец семейства, Хорс, пока живет в соседнем вольере.

Сейчас посетители могут увидеть рысят во время их прогулок. Однако администрация просит соблюдать тишину возле вольера, так как рыси ещё очень осторожны, а Майя беспокоится за своих детей. Резкие звуки могут испугать маленьких хищниц.

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