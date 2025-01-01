Пермский «ОДК-Авиадвигатель» снизил объём дивидендов по итогам года Решение принято на собрании акционеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ежегодном собрании 27 июня акционеры «ОДК-Авиадвигатель» утвердили выплату дивидендов за 2024 финансовый год. Было решено выплатить 2,7606108 руб. на каждую обыкновенную акцию, номинальная стоимость которой составляет 3,5 руб. Общая сумма, выделенная на дивиденды, достигла 239 млн руб., что соответствует 25,7% от прибыли, полученной в 2024 году. Оставшиеся 690 млн руб. чистой прибыли было решено оставить нераспределенными по решению акционеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Стоит отметить, что в предыдущем году акционеры «ОДК-Авиадвигатель» направили на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составило 293,3 млн руб.

В 2024 году выручка компании «ОДК-Авиадвигатель» достигла 26 млрд руб., а чистая прибыль составила 929 млн руб. Для сравнения, в 2023 году выручка компании составила 23,1 млрд руб., а чистая прибыль — 1,17 млрд руб.

«ОДК-Авиадвигатель», ранее известное как ОКБ-19 и Моторостроительное конструкторское бюро, исторически являлось конструкторским бюро, занимавшимся разработкой двигателей для Пермского моторного завода. Вначале бюро разрабатывало поршневые двигатели, а затем перешло к разработке реактивных и турбореактивных двигателей, которые серийно производились на заводах в Перми и Рыбинске. «Авиадвигатель» разработал семейство двигателей ПС-90, используемых на самолетах Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214, а также создал двигатель ПД-14 для перспективного самолёта МС-21.

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