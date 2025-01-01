Бизнесмены из Перми инвестировали в проект инновационного контактного рельса для метро Они стали совладельцами ООО «Производственная компания Титалит» Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Пермские бизнесмены вложили средства в предприятие, специализирующееся на выпуске биметаллического контактного рельса, предназначенного для использования в метро. В результате инвестиций, они стали совладельцами ООО «Производственная компания Титалит» («ПК Титалит»), разделив между собой доли.

По информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», половина уставного капитала компании теперь принадлежит Нине Бронниковой, матери Дениса Бронникова, бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Оставшаяся часть была поровну разделена между двумя предпринимателями: Игорем Даниловым, осуществляющим свою деятельность в Пермском крае, и Андреем Сазановым, ведущим предпринимательскую деятельность в Свердловской области.

По данным сервиса Rusprofile, компания «ПК Титалит» начала свою деятельность в 2021 году. Основными направлениями деятельности являются производство изделий из металла, создание строительных конструкций, обработка металлических материалов и проведение научных исследований. В настоящее время должность генерального директора компании занимает Андрей Сазанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.