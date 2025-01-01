В Прикамье на руководителя ООО завели дело за неуплату 670 тысяч рублей заработной платы Работодатель не рассчитывался с сотрудниками с января по май 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи СО по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю по факту возбудили уголовное дело в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью города по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «полная невыплата заработной платы работнику».

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю рассказали, что с января по май 2025 года руководитель юрлица в Березниках не выплачивал своим сотрудникам зарплату — частично свыше трёх месяцев и полностью более трёх месяцев. Общая сумма задолженность перед работниками составила более 670 тыс.руб.

Во время следствия подозреваемый подтвердил свою причастность к преступлению и возместил ущерб. Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры города Березники.

Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

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