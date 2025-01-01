Результатами ЕГЭ своих детей в Пермском крае довольны 45% родителей выпускников Наибольшая доля сторонников ЕГЭ – среди молодёжи до 35 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результатами ЕГЭ своих детей довольны 45% родителей Перми. Ещё 32% высказали недовольство.

Положительно систему ЕГЭ оценивают 23% родителей, отрицательно – 72%. При этом, как отмечают в пресс-службе сервиса, выше поддержка среди тех, кто доволен результатами своих детей — 25% против 21% среди недовольных. В числе аргументов сторонники приводят такие, как «Относительно честная система, если задания везде одинаковой сложности» и «Равный доступ в вузы, но только при грамотной реализации».

За отмену ЕГЭ чаще выступают неудовлетворенные результатами экзамена родители - 70% против 64% среди удовлетворенных. В числе их аргументов - «Экзамен не проверяет реальные знания, а только создает панику среди школьников и родителей!».

Положительно к системе ЕГЭ относится 23% экономически активных горожан, против – 51%. При этом ЕГЭ чаще поддерживают женщины и молодёжь в возрасте до 35 лет.

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