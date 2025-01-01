Экспорт лесопродукции из Пермского края в Узбекистан вырос более чем на 11% С начала года из региона отправлено 27,7 кубометров древесной продукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года из Прикамья в Узбекистан вывезено 27,7 куб. м лесопродукции — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отправлено 24,9 куб. м, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве подчёркивают, что вся продукция прошла карантинное фитосанитарное обеззараживание. В текущем году оформлено 515 фитосанитарных сертификатов, в прошлом — 516.

С 1 по 7 июля 2025 года специалисты Управления провели карантинный фитосанитарный контроль 1392 куб. м лесопродукции, предназначенной для экспорта в Узбекистан. Лабораторная экспертиза образцов продукции, проведённая в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, оформлен 21 фитосанитарный сертификат.

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