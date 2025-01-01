В селе Фролы Пермского округа введена в эксплуатацию поликлиника на 200 посещений в смену Объект в ближайшее время будет передан в ведение краевого минздрава Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском округе построена двухэтажная поликлиника Пермской центральной районной больницы на 200 посещений в смену. Она расположена в селе Фролы на ул. Солнечная, 6. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В здании площадью 2 тыс. кв. м будет идти приём взрослых и детей. В новой поликлинике предусмотрены кабинеты участковых-терапевтов и педиатров, узких специалистов, стоматологические и УЗ-диагностики, хирургической и неотложной медицинской помощи, а также просторные коридоры и места ожидания. Кроме того, здесь будет располагаться женская консультация с дневным стационаром. Созданы условия для передвижения маломобильных групп пациентов, закуплена новая мебель, благоустроены прилегающая территория и парковка.

«Сейчас поликлиника уже введена в эксплуатацию. После получения лицензии, специалисты начнут приём пациентов. Раньше жители села посещали сельскую врачебную амбулаторию. Теперь они смогут наблюдаться в современных и комфортных условиях», — написал Дмитрий Махонин.

В министерстве строительства Пермского края отметили, что сейчас Фролы активно развиваются: здесь высокими темпами идёт строительство жилых домов, как многоквартирных, так и индивидуальных, поэтому населённому пункту необходима социальная инфраструктура. Отмечается также, что новая поликлиника построена в непосредственной близости от крупного жилого комплекса. Также рядом расположены школа, детский сад, крытый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Добавим также, что объект построен в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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