После вмешательства прокуратуры работодатель из Березников погасил 13 млн рублей долга по зарплате Юрлицо задолжало 99 работникам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Березников выявила в одной из коммерческих организаций города задолженность перед 99 сотрудниками на сумму свыше 13 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В надзорном ведомстве пояснили, что работодателю внесено представление. Кроме того, за нарушение трудового законодательства юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Также в интересах сотрудников коммерческой организации в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате, компенсации за несвоевременную выплату и морального вреда.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следователи СО по г. Березники СУ СК России по Пермскому краю возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Сообщается, что задолженность по зарплате в размере свыше 13 млн руб. работодатель погасил.

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