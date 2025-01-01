Врач из Перми осуждён за попытку дачи взятки в размере 200 долларов Ему назначено наказание в виде штрафа в 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд г. Перми, vk.com/lenin.perm

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении заведующего отделением трансплантации сердца ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова», врача-сердечно-сосудистого хирурга Бакытбека Кадыралиева.

Как сообщила пресс-служба суда, в январе текущего года сотрудники полка ДПС остановили автомобиль под управлением врача для проверки документов. Так как у водителя были внешние признаки опьянения, у него потребовали пройти освидетельствование в служебном транспортном средстве. Бакытбек Кадыралиев сымитировал выдох в алкотестер, затем повторил это в наркологическом диспансере, куда ему предложили проехать инспекторы ДПС.

Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, и в служебном автомобиле, и в наркодиспансере врач демонстрировал и предлагал одному из инспекторов деньги в размере 200 долларов США, рассказали в Ленинском районном суде. Сотрудник ДПС от взятки отказался и составил в отношении Бакытбека Кадыралиева протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Подсудимый признал вину, пояснив, что раскаивается в содеянном, а также принёс извинения инспектору полка ДПС, медицинскому сообществу и общественности.

«Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд признал Бакытбека Кадыралиева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть покушения на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, и назначил врачу наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей», — сообщили в Ленинском районном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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