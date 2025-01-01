Алёна Бронникова Суммарная задолженность предприятий Пермского края превысила 2 трлн рублей Из них 73 млрд – просроченная задолженность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За четыре месяца 2025 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий Пермского края составила 2,28 трлн руб., из неё 3,2% — просроченная задолженность (73,16 млрд руб. Доля просроченной задолженности в общей сумме показала рост год к году — на 1 мая 2024 года она составляла 2,2%. Такие данные приводит Пермьстат.

В структуре суммарной просроченной задолженности по обязательствам организаций преобладает кредиторская — 61,1 млрд руб. (+54,8% к АППГ), задолженность по кредитам банков и займам — 12,1 млрд руб. (-5,7% к АППГ).

Кредиторская задолженность на 1 мая 2025 года составила 935,8 млрд руб. (на 1 мая 2024 года — 39,46 млрд руб.). Она сложилась у 113 организаций (на 1 мая 2024 года — 112). Наибольший удельный вес организаций с просроченной задолженностью отмечался у предприятий в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (41,5%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам к началу мая сложилась в 1,34 трлн руб., дебиторская — в 992,9 млрд руб., из неё просроченная — 53,7 млрд руб. Здесь также отмечен рост количества организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, — с 282 до 274. Наибольший удельный вес — также у предприятий в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (71,7%).

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