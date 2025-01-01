Алёна Бронникова Созданное для ведения турдеятельности в Прикамье юрлицо оспорило решение ФНС Ранее налоговая прекратила деятельность компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае налоговая прекратила деятельность юридического лица, созданному для строительства туристической базы на Усьве. Компании удалось оспорить решение и восстановить сведения в ЕГРЮЛ. Об этом в соцсетях сообщил Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Новосёлов.

«В адрес бизнес-омбудсмена поступило обращение директора и учредителя юридического лица, деятельность которого была прекращена по решению Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю. Регистрирующим органом были установлены факты несдачи налоговой отчётности в течение года, а также закрытие расчётного счёта общества», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Компания получила отказ, когда обратилась в ФНС самостоятельно с просьбой восстановить статус юридического лица, поскольку исключение состоялось в установленном законом порядке. Уполномоченный выяснил, что общество было создано в целях строительства туристической базы, сейчас оно осуществляет хозяйственную деятельность по временному размещению туристов, организации сплавов и оказанию экскурсионных услуг.

По словам Павла Новосёлова, ввиду осуществляемого вида деятельности единственный сотрудник ООО, директор, проживает на территории турбазы круглогодично. Непредставления отчётности он не оспаривал, причины закрытия расчётного счета не знает, а юридически значимые платежи осуществлял посредством обращения в расчётно-кассовый центр банка. Отмечается, что исключение из ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице сопряжено для субъекта предпринимательской деятельности с расторжением договора аренды лесного участка.

В ходе проверки было установлено, что юрлицо в марте 2024 года оплатило налоги, но платёж не корректно определился в ФНС. Права субъекта предпринимательской деятельности были восстановлены.

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