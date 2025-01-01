Пассажиропоток на воздушном и ж/д транспорте Прикамья вырос на 89,4 тысячи человек Увеличился спрос на международные направления Поделиться Твитнуть

РЖД

За первое полугодие 2025 года воздушным и железнодорожным транспортом в Пермском крае воспользовались более 4,8 млн пассажиров — на 89,4 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба министерства транспорта Прикамья.

Так, в воздушном сообщении пассажиропоток достиг 915,1 тыс. человек — на 4,9%, или 44,4 тыс. путешественников, больше, чем в прошлом году. В ведомстве отметили также рост спроса на международные направления. Напомним, жителям и гостям Пермского края доступны прямые авиарейсы в Анталью, Минск, Ереван, Баку, Ташкент, Наманган, Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Пригородными электричками в Пермском крае в первом полугодии 2025 года воспользовались 3 млн 896 тыс. пассажиров — на 45 тыс. пассажиров больше, чем в 2024 году. Как отметили в краевом министерстве транспорта, пассажиропоток увеличен, в том числе, за счёт продления маршрута «Пермь-II — Углеуральская» до Кизела в зимний период, продления с апреля 2025 года маршрута «Пермь-II — Кизел» до Яйвы, а также запуска ночной электрички в праздничные дни.

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