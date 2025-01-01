Пермь поделилась опытом развития системы ТОС с делегацией из Тюмени Гости посетили общественные центры «Островский» и «Мирный» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин в ходе визита в краевую столицу делегации из Тюмени во главе с председателем думы Светланой Ивановой познакомил гостей с опытом работы с общественностью и системой территориального общественного самоуправления (ТОС).

Институт ТОС в Перми в этом году отметил своё 35-летие, а опыт столицы Прикамья был высоко оценён на межмуниципальном уровне.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Активисты ТОС для нас — это наши «глаза и уши» в округах. Здесь сконцентрирована наиболее активная часть наших жителей, которые лучше других знают проблемы, которые есть в территориях, и не просто знают, а предлагают варианты решения этих проблем. Мы в свою очередь оказываем им поддержку через субсидии и гранатовые конкурсы. И я считаю, что это верный путь — мы работаем вместе с общественностью и получаем отличный результат.

В прошлом году при поддержке губернатора Прикамья Дмитрия Махонина для ТОС был открыт первый ресурсный центр для повышения финансовой и правовой грамотности и обмена опытом. По инициативе ТОС в Перми за последние три года реализовано более 50 самых разных проектов. Также для ТОС действует такой механизм поддержки, как предоставление помещений в общественных центрах (ОЦ) города.

В программу визита делегации из Тюмени пошло посещение ОЦ «Островский» и «Мирный». Первый расположен в Свердловском районе Перми. Здесь организована работа кружков по интересам, проходят мастер-классы. Есть зал для занятий, которые проводит федерация тайского бокса, социальный кинозал. На фасаде дома, где находится «Островский», нарисован мурал, который создали активисты ТОС «Егошиха» по инициативному проекту.

В ОЦ «Мирный» в Индустриальном районе города в прошлом году было открыто пространство для молодёжи: здесь проходят творческие встречи, обучающие семинары и интеллектуальные игры. В 2025 году благодаря участию в конкурсе инициативного проектирования будет обновлена студия звукозаписи.

«Было очень интересно посмотреть воочию, как устроены общественные центры в Перми. Очень важно, что здесь собирается не только старшее поколение, а происходит полная интеграция ветеранского сообщества и молодёжи», — отметила Светлана Иванова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.