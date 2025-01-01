Обманутая мошенниками пенсионерка из Перми лишилась около 6 млн рублей Полиция задержала подозреваемых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 68-летняя пенсионерка, проживающая по ул. Танцорова, отдала мошенникам более 5,9 млн руб. Сотрудники отдела полиции по Кировскому району задержали подозреваемых.

Женщине позвонила сотрудница домофонной компании и сказала, что завтра в их доме заменят оборудование и выдадут новые ключи. Для оформления заявки ей нужно было назвать смс-код. Затем она получила сообщение о входе в «Госуслуги» и номер для звонка, чтобы прервать сессию.





Пенсионерка позвонила по номеру, где сообщили, что от её имени оформлена доверенность. Вскоре ей позвонил якобы сотрудник ФСБ, представившийся следователем, и предупредил, что её данные попали к мошенникам, поэтому деньги в опасности. Он предложил перевести средства на «безопасный счёт», куда она отправила больше 2 млн руб.





Общение с мошенником продолжалось ещё пару дней. Он убедил пенсионерку передать свои накопления курьерам для декларирования. Не подозревая об обмане, она дважды передала деньги двум мужчинам. Общий размер ущерба составил свыше 5,9 млн руб.





Полицейские установили личность подозреваемых — ими оказались двое ранее не судимых мужчины 33 и 35 лет. Возбуждено уголовное дело.

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