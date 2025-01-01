Суд лишил жителей Прикамья прав собственности на землю на берегу Камы Части участков оказались в пределах береговой линии Поделиться Твитнуть

Сотрудники Осинской районной прокуратуры усомнились в правомерности размещения ряда земельных участков в д. Десяткова, расположенных в прибрежной зоне Воткинского водохранилища на Каме, и провели проверку.

В результате выяснилось, что при формировании четырёх участков, находящихся в собственности у частных лиц, не было принято во внимание их частичное нахождение в пределах береговой линии водного объекта (её ширина достигает 20 м).

Прокурор обратился в судебные органы с исковыми заявлениями о признании недействительным права собственности на указанные земельные участки в той части, в которой они накладываются на береговую полосу, а также об исключении соответствующих данных из единого государственного реестра недвижимости.

Суд поддержал требования надзорного органа. После того как судебные решения вступят в законную силу, прокуратура будет следить за их исполнением.

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